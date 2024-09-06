Отец вундеркинда назвал клеветой новости об избиении пенсионерки на детплощадке

В начале сентября пенсионерка попросила юриста Антона Папкова помочь ей наказать Евгения Теплякова. Потерпевшая утверждает, что многодетный отец якобы ударил ее телефоном по голове и отпинал из-за замечания. У заявительницы выявили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Глава семейства Тепляковых подчеркнул, что не нападал на старушку. По его мнению, к распространению этой истории могу быть причастны недоброжелатели.

«Очень интересно узнавать новости про себя. Так вот, чтобы не было кривотолков: папа не нападал на пожилую женщину. Я думаю, что на этом разговор можно закончить», — высказался мужчина.

Он добавил, что его жена подала заявление в полицию о клевете.