Отец разыскиваемого за убийство байкера в Москве держит магазин на Wildberries

Иностранец Шахин Аббасов, который, по версии следствия, зарезал байкера в Люблино за замечание о неправильной парковке, подался в бега. Как выяснил Life.ru , отец предполагаемого убийцы является бизнесменом — у него имеется магазин обуви на маркетплейсе Wildberries.

Годовой оборот бизнеса отца Аббасова, в котором также задействован и второй его сын, составляет около 15 миллионов рублей. Ранее семья также взяла квартиру в ипотеку в Люблино. Теперь следователи намерены проверить, законно ли чета иностранцев получила российское гражданство.

Предварительно, Шахин Аббасов, предполагаемый убийца байкера, находился в России нелегально и не имел регистрации. Белая Toyota Camry, на которой ездил злоумышленник, с 2023 года собрала более 100 штрафов за нарушение ПДД. После убийства Аббасов скрылся на иномарке BMW, которую вскоре нашли брошенной в Москве. На обысках в квартире, где жил предполагаемый убийца, нашли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.



По факту смерти 24-летнего байкера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений). Санкция по этой части предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Шахин Аббасов объявлен в федеральный розыск. Издание пишет, что подозреваемый в убийстве московского байкера уже может находиться за пределами России.