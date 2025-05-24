Освобожденных из плена жителей Курской области доставили в ПВР

Освобожденных из плена Украины жителей Курской области доставили в пункт временного размещения, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные — они возвратились победителями», — написала Москалькова.

Она также добавила, что им предстоит пройти реабилитацию и лечение.

«Они все преодолеют», — отметила она.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Москвой и Киевом начался обмен пленными. Россия вернула домой 270 военных и 120 мирных жителей, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Президент США Дональд Трамп поздравил страны с началом реальных действий в рамках достигнутых договоренностей в Турции.

Россия и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая 2025 года. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.