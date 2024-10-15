Итоги работы депутатских объединений за 2024 год подвели на заседании Московского областного Совета руководителей фракций «Единой России». Руководитель фракции в Совете депутатов городского округа Химки Александр Васильев рассказал о преимуществах, которые имеет фракция «Единая Россия» в муниципальных образованиях Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».

«Основой нашей работы является слаженное взаимодействие депутатов, партийных активистов и наших единомышленников. Успех возможен только благодаря командному подходу, вниманию к деталям и тщательному контролю на каждом этапе», — отметил руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

В итоговом рейтинге учитывались такие показатели, как работа депутатов с обращениями граждан, выполнение наказов избирателей, поддержка специальной военной операции и проведение партийных мероприятий.

«Депутаты „Единой России“ способны оказать помощь практически каждому, поскольку в их рядах представлены специалисты из сфер здравоохранения, образования, транспорта и других. Большинство вопросов удается решить оперативно на месте, а те обращения, которые требуют дополнительного финансирования, включаем в народную программу партии», — добавил Александр Васильев.

В тройку лидеров среди фракций Подмосковья вошли Химки, Люберцы и Сергиево-Посадский городской округ. Кроме того, на заседании выразили благодарность за высокие результаты работы руководителям депутатских объединений Богородского, Наро-Фоминского городских округов, а также Серпухова, Балашихи, Котельников, Зарайска и Лыткарино.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.