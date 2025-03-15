Основатель Telegram Павел Дуров уехал из Франции в Дубай

Французский суд одобрил желание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова покинуть Париж и улететь в Дубай, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Дуров находился на территории Франции и не мог ее покинуть с конца августа 2024 года. Тогда предпринимателя задержали прямо в аэропорту Парижа, затем возбудили уголовное дело. Его подозревали в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.

Новое судебное заседание обернулось в пользу Дурова. Суд разрешил ему покинуть страну и вернуться в Дубай. Предпринимателю разрешили пробыть там «несколько недель».

Ранее сообщалось, что дело в отношении Дурова передадут в суд в течение года. Все это время бизнесмен должен был находиться в Париже.