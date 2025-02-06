Дело Павла Дурова будет передано в суд Франции в ближайший год

Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не будет передано в суд во Франции в течение ближайшего года или более, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Wired.

При этом все это время, Дуров должен будет находиться во Франции.

В публикации говорится, что ордер на арест Дурова было решено выдать после того, как в прокуратуре осознали, сколько расследований зашло в тупик из-за того, что Telegram не отвечал на запросы о предоставлении информации.

Отмечается, что на фоне этой ситуации Telegram начал активнее сотрудничать с представителями правоохранительных органов во Франции, Бельгии и Южной Корее.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.

Ранее издание Liberation указало, что Telegram после задержания Павла Дурова стал взаимодействовать с силовыми структурами, чтобы «идентифицировать преступников».