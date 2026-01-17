Ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию россиян

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что самые распространенные ошибки в трудовых книжках россиян: неточности в названии организации, отсутствие записи о переименовании компании, ошибки в датах приема или неполные сведения. Все они могут повлиять на размер пенсионных выплат, сообщает ТАСС .

«Если сведения в трудовой книжке содержат ошибки, соответствующие периоды работы могут быть не засчитаны в страховой стаж, что приведет к уменьшению пенсии», — пояснила Подольская.

По ее словам, в некоторых случаях исправление таких ошибок можно сделать через текущего работодателя — на основании официальных документов. Но если фирма ликвидирована или документов больше нет, то вопрос нужно решать в судебном порядке.

Как добавила специалист, нередко в трудовых встречаются расхождения в наименовании должности, они могут не соответствовать штатному расписанию. Еще есть ошибки или неполные сведения об изменениях личных данных сотрудника.

Переход на электронные трудовые книжки, по мнению эксперта, частично уменьшает риски подобных ошибок, но не устраняет их полностью.

