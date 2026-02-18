Организация «Дети войны. Долгопрудный» отметила 10-летие в Подмосковье

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 15:50

Общественная организация «Дети войны. Долгопрудный» отметила 10-летний юбилей 17 февраля в театре «Город». В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации, депутаты, общественники и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организация «Дети войны. Долгопрудный» объединяет около 600 человек, чье детство пришлось на годы войны. За десятилетие существования участники активно участвовали в жизни города и патриотическом воспитании молодежи.

В честь юбилея 17 февраля в театре «Город» прошла торжественная встреча. На мероприятии присутствовали заместитель главы округа Егор Бунтин, председатель совета депутатов Дмитрий Балабанов, общественники и жители. Егор Бунтин отметил вклад организации в развитие города и пожелал участникам здоровья и долголетия.

Председатель организации Татьяна Кулдуева, а также активисты Виктор Козлов, Ольга Панова и Галина Блинникова получили почетные грамоты. Для гостей выступили артисты театра и школьники.

Ветераны поделились воспоминаниями о тяжелых военных годах и о радости Победы. Организация продолжает активно участвовать в жизни Долгопрудного, стремясь сделать город лучше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.