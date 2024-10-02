«Оранжевый» уровень опасности погоды продлили в Подмосковье из-за риска пожаров

сегодня в 14:00

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили на территории Московской области в связи с высоким риском возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать до 16:00 четверга. Местами в регионе фиксируется высокая пожарная опасность 5 класса.

Также «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Рязанской, Владимирской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Белгородской, Курской и Брянской областях Центрального федерального округа (ЦФО).

В среду в Москве и Подмосковье прогнозируется теплая погода без осадков, воздух может прогреться до плюс 22 градусов. Скорость юго-восточного ветра не превысит 9 м/с.