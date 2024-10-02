сегодня в 07:12

Без осадков и до +22 градусов ожидается в Московском регионе в среду

В Подмосковье и Москве в среду прогнозируется теплая погода без осадков, воздух может прогреться до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Будет переменная облачность. Температура воздуха в столице ожидается плюс 19 — плюс 21 градус, в области — от плюс 17 до плюс 22.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — 50%. Геомагнитный фон будет спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Такая погода не несет дополнительной нагрузки на организм. У жителей региона, которые остро реагируют на колебания метеопараметров, негативные реакции могут быть связаны в основном с сезонными обострениями хронических болезней.