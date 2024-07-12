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«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве на 13 июля

В столице продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности из-за жары. Период предупреждения продлится с 12:00 до 18:00 13 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Аналогичный уровень опасности в городе объявили и до вечера 12 июля.

12 июля синоптики спрогнозировали в Подмосковье и столице облачную погоду и температуру воздуха до плюс 31 градуса. Ветер будет дуть южный с порывами до 8 метров в секунду.