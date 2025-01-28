Опята появились в Подмосковье посреди зимы из-за аномального тепла

Из-за аномального тепла и отсутствия снега в Московской области выросли первые опята, несмотря на то, что на календаре еще январь, об этом сообщает в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова.

«На юге Подмосковья, на дачных участках, появились грибы. И это не весенние сморчки или строчки, а настоящие опята», — написала Позднякова.

По словам специалиста, в этом году январская погода больше напоминает не зиму, а середину весны — апрель или середину осени — октябрь. Согласно всем нормам, именно в эти времена года погода соответствует тем показателям, которые в настоящее время фиксируются в Московском регионе.

Ранее в Москве из-за аномального тепла появились первые подснежники. Цветы расцвели под открытым небом в ботаническом саду.