«Операция по уничтожению Яниса»: адвокат раскрыла детали драмы Седоковой и Тиммы

Юрист по семейному праву Гаврилова выложила в соцсетях неопровержимые доказательства того, что певица «обрабатывала» Тимму постепенно.

«Все началось на открытии бара Седоковой на Саввинской набережной в Москве — в подарок Янису полагался свитшот», — отметила адвокат (представляет интересы семьи покойного спортсмена).

Потом баскетболиста попросили на бумажке написать страницу в соцсети. Затем на этом же клочке Седокова распорядилась написать парню Janis Timma и спросить, куда прислать курьера и отправить свитшот. Тимма получил подарок и быстро отреагировал, опубликовав сторис в свитшоте под песню «Шантарам», а еще отметил аккаунт Седоковой.

«С этого момента началась операцию по опустошению и уничтожению Яниса», — подчеркнула Гаврилова.

Она уверена в хладнокровии певицы, ведь продуманная схема знакомства со свитшотом подтверждает, что Тимма действовал против своей воли, когда женился на ней.

История отношений с Седоковой началась в 2019 году — ради нее Тимма бросил жену и маленького сына.

Тимма был найден мертвым в ночь на 17 декабря 2024 года в Москве, баскетболист покончил с собой. Незадолго до этого Седокова развелась с ним.

