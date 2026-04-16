Олимпийская аллея в Одинцовском парке выросла за 10 лет

Олимпийская аллея, высаженная в 2016 году в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, за десять лет стала украшением Подушкинского леса. В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» тогда высадили тысячи деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха расположен на землях Подушкинского леса и остается одним из самых посещаемых мест муниципалитета. Из-за высокой нагрузки экосистема требует регулярного восстановления. Масштабная акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла здесь в сентябре 2016 года.

Одним из ключевых событий стала высадка липовой аллеи слева от центральной поляны спортивного парка. В ней участвовали известные спортсмены: пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России Лариса Лазутина, бронзовый призер Олимпиады-2016 Сергей Семенов, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года Вадим Селюкин, а также чемпионы Европы по спортивной акробатике Марина Чернова и Георгий Патарая.

«Каждый человек, который хоть раз в жизни посадил дерево, по-другому относится к окружающей среде. Уверен, что мы еще не раз придем сюда и покажем детям и внукам деревья, которые когда-то посадили», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он подчеркнул значимость личного участия жителей в сохранении природы.

Всего в сентябре 2016 года в парке высадили 500 сеянцев сосны и более 1,5 тыс. саженцев ивы, сирени и кизильника. К акции присоединились деятели культуры, волонтеры, школьники и воспитанники спортивных школ — более 100 человек.

«Я горд, что могу внести вклад в развитие города. С удовольствием приму участие в акции снова», — сказал Сергей Семенов.

С 2013 года в Одинцовском округе в ходе лесовосстановительных акций высадили свыше 350 тыс. деревьев на более чем 300 площадках. Участниками мероприятий стали более 50 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.