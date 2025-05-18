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Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV

Российский министр культуры Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации нового папы римского Льва XIV. Причиной стала несогласованность воздушного маршрута, сообщает пресс-служба ведомства.

В воскресенье в Ватикане состоялась торжественная церемония интронизации нового папы римского Льва XIV. 69-летнему понтифику вручили символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий.

«Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова <…> не смогла принять участие в церемонии (интронизации Льва XIV — ред.) по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута», — говорится в сообщении Минкульта.

Американо-перуанский куриальный кардинал Роберт Превост был выбран новым папой римским 8 мая. Прошлый понтифик Франциск скончался от инсульта в 88 лет. Ольга Любимова возглавила делегацию РФ на похоронах по поручению главы государства Владимира Путина.