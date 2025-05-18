Церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV началась в Ватикане

сегодня в 11:35

В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV. Затем понтифик проведет мессу, сообщает газета «Известия» .

На опубликованных кадрах видно, как Лев XIV едет по площади Святого Петра на специально оборудованном белом автомобиле Mercedes-Benz G-класса, окруженном охраной. На площади собралось большое количество людей.

На мессу прибудут делегации из 156 стран, включая лидеров около 30 государств.

69-летний американо-перуанский куриальный кардинал Роберт Прево был выбран новым папой римским 8 мая. Он принял имя Лев XIV. Прево родился в Чикаго 14 сентября 1955 года.