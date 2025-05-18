Церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV началась в Ватикане
В Ватикане началась церемония инаугурации нового папы римского Льва XIV. Затем понтифик проведет мессу, сообщает газета «Известия».
На опубликованных кадрах видно, как Лев XIV едет по площади Святого Петра на специально оборудованном белом автомобиле Mercedes-Benz G-класса, окруженном охраной. На площади собралось большое количество людей.
На мессу прибудут делегации из 156 стран, включая лидеров около 30 государств.
69-летний американо-перуанский куриальный кардинал Роберт Прево был выбран новым папой римским 8 мая. Он принял имя Лев XIV. Прево родился в Чикаго 14 сентября 1955 года.