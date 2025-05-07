Олег Рожнов принял участие в открытии стелы Герою России Вере Волошиной

В октябре 1941 Вера Даниловна добровольно вступила в ряды Красной армии и была зачислена в войсковую часть № 9903 разведотдела штаба Западного фронта, созданную для работы в тылу врага.

«29 ноября в Подмосковье отмечается День юного героя. Именно в этот день от рук фашистов погибли Вера Волошина и Зоя Космодемьянская, красноармейцы диверсионно-разведывательных групп, патриоты своей страны, сражавшиеся за свободу и независимость своей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня, открывая еще одно памятное место в Наро-Фоминском городском округе, мы не только чествуем подвиг Веры Волошиной, но и сохраняем память о тех событиях. Эта память должна передаваться из поколения в поколение. Особенно сейчас, когда мы вновь вынуждены продолжать дело наших прадедов, отстаивать свой суверенитет против неонацизма», — сказал Рожнов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.