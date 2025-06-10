Около 30 тыс подростков Подмосковья нашли временную работу на летний период

Традиционно в летние каникулы в Московской области организована программа по трудоустройству подростков. Трудовая занятость в летние месяцы позволяет школьникам провести каникулы с пользой: заработать, получить первый профессиональный опыт и определиться с будущим карьерным направлением. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В настоящее время уже устроены на работу более 9 тысяч школьников. Летом этого года в Московской области временную работу получат более 30 тысяч подростков. Программа охватывает различные сферы деятельности, включая работу в учреждениях образования, культуры, а также в сфере обслуживания и сельского хозяйства», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что при содействии кадрового центра Подмосковья всего за лето будут трудоустроены более 16 тысяч подростков. На сегодняшний день в регионе открыто более 8 тысяч вакансий для ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

В регионе на базе образовательных учреждений организованы трудовые отряды для школьников с оплатой труда. Ожидается, что более 14 тысяч школьников будут трудиться в отрядах этим летом.

Трудовая занятость осуществляется строго по нормам законодательства. Подростки 14 лет могут работать не более 4 часов в день и 24 часов в неделю, 15-летние — до 5 часов в день, а школьники 16–17 лет — до 7 часов в день и 35 часов в неделю.

Кроме зарплаты от работодателя, при официальном трудоустройстве через портал «Работа в России» подростки могут получить дополнительную выплату от кадрового центра — 2646 рублей за полный отработанный месяц.

По вопросам трудоустройства можно обратиться в кадровый центр Подмосковья по электронной почте msrczn_trud1418@mosreg.ru или по телефону 8 (496) 763-04-13 доб. 830, 831, 832. С доступными вакансиями можно ознакомиться на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.