Около 3 тыс заявлений на согласование границ смежных участков подали в Подмосковье

Почти 3 тысячи заявлений на согласование границ смежных земельных участков подано на портале госуслуг Подмосковья с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Согласование границ смежных земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация». С помощью нее можно онлайн согласовать границы земельных участков, прилегающих к территориям, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Воспользоваться услугой могут собственники земельного участка, в отношении которого предстоит выполнить кадастровые работы по межеванию с целью получения документа о согласовании границ. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы. Отметим, искусственный интеллект распознает эти документы и выявит некорректно загруженные файлы.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.