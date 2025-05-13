Около 1 тыс различных цветов украсят Королев этим летом

Городское производственное объединение «Горзеленхозстрой» продолжает работу по подготовке Королева к весенне-летнему сезону. Специалисты уже высадили цветочные композиции и украсили газоны во всех мемориальных зонах города. Только на Мемориале Славы высадили более 20 тыс. цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также цветочные композиции появились в Центральном городском парке и сквере микрорайона Юбилейный.

Активные работы по оформлению цветников и клумб начались в конце апреля, также цветами оформят композиции, установленные в парках и общественных пространствах городского округа.

Агрономы и дизайнеры городского предприятия точно рассчитывают, когда и какие семена нужно сажать, чтобы все растения зацвели одновременно. К тому же учитывается и выносливость цветов. Какие-то цветы хорошо себя чувствуют и на обочинах, кому-то нужна тень, а кто-то любит солнце. Все это учитывается при формировании клумб и композиций.

Для украшения города используют самые разные однолетние культуры, среди которых особенно популярны — петуния, виола, тагетес, сальвия, агератум, бегония.

Эти и многие другие цветы будут радовать жителей Королева на протяжении всего лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.