OK анонсировали новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали»

В нем ведущий Алексей Новоселов углубится в изучение не самых популярных среди туристов мест Уральского региона, сосредоточившись на небольших городах Свердловской области.

«Большой Урал. Поехали» представляет собой документальный сериал, повествующий о людях, локациях и времени — без приукрашиваний — но пронизанный искренней симпатией к провинциальным городам, их природе, историческому наследию и современной жизни. Алексей Новоселов поделится своими впечатлениями о Красноуфимске, Арти, Михайловске, Ирбите, Туринске и Кушве.

Главная задача проекта — сохранение культурной и исторической памяти региона через истории, рассказанные местными жителями.

Новый сезон состоит из шести эпизодов, каждый из которых посвящен отдельному городу, где раскрываются его малоизвестные факты, выдающиеся личности, традиции и живописные места, не включенные в туристические справочники.

Для старшей аудитории Одноклассников — людей, которые когда-либо жили или проживают на Урале, шоу станет возможностью ощутить атмосферу родного края, совершить виртуальные прогулки по знакомым местам, услышать привычную речь и вдохновиться примерами мужества и отзывчивости. Проект также окажется интересным для пользователей, которые ранее не исследовали данный регион, но проявляют интерес к его уникальности и культуре.

Премьера второго сезона состоится в группе «Большой Урал. Поехали» в OK, где 22 мая будет организована прямая трансляция первой серии. Первый сезон шоу, который также был эксклюзивно представлен на платформе, собрал свыше 8 миллионов просмотров и огромное количество реакций от пользователей.