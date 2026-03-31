Огромный теневой рынок: к чему приведет приостановка оплаты сервисов Apple

сегодня в 16:54

Для обычных пользователей приостановка оплаты сервисов Apple создаст серьезные технические неудобства и, как последствие, огромный теневой рынок, сообщил РИАМО IT-специалист Павел Игнатов.

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры РФ рассматривает возможность приостановки оплаты сервисов Apple с мобильного счета. Мера направлена на то, чтобы вынудить американскую компанию вернуть в App Store популярные российские приложения.

Основная проблема коснется экосистемы iCloud. Без оплаты подписки люди потеряют доступ к облачному хранилищу, остановится автоматическая синхронизация важных файлов, фотографий и создание резервных копий устройств. Также станет недоступна прямая оплата нужных рабочих программ.

«Это вынудит владельцев техники искать обходные пути пополнения счета через сторонние интернет-площадки. В такой ситуации сильно возрастает риск столкнуться с мошенниками и переплатить высокую комиссию посредникам за оплату необходимых платежей», — объяснил эксперт.

В итоге пользователям придется либо мигрировать на платформу Android, заново выстраивая свою цифровую среду, либо тратить дополнительное время и деньги на поддержание базовых функций смартфона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.