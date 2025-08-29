Официальное открытие лесопарка «Банный лес» запланировано на 27 сентября

В сопровождении депутата Мособлдумы Александра Легкова и заместителя главы округа Елены Панькив он оценил ход работ в лесопарке «Банный лес». По словам Дениса Чижика, подрядчик укладывается в сроки государственного контракта, а официальное открытие объекта запланировано на 27 сентября.

На данный момент завершено 80% работ по обустройству прогулочных зон, установлено уличное освещение, спортивные и игровые площадки.

«Работы идут по графику, официальная сдача объекта 27 сентября, но, возможно, получится немного быстрее — обустройство дорожек, уличного освещения, игровых и спортивных площадок уже на финишной прямой. Тренажеры проверил лично. Очень здорово, что даже в таких небольших городах, как мой родной Красноармейск, правительство региона реализует столь масштабные проекты», — поделился впечатлением от прогулки по лесопарку Александр Легков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.