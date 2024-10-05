Она выложила документ о смене фамилии в свой Telegram-канал.

«Ким — теперь и официально», — подписала фото предпринимательница.

Летом владелица Wildberries заявила, что подала на развод с мужем Владиславом Бакальчуком. Изначально он был против расторжения брака. Затем началась подготовка к объединению Wildberries и ООО «РВБ». ФАС одобрила сделку, это решение не устроило бизнесмена.

17 сентября около офиса Wildberries в центре столицы произошла перестрелка. С одной стороны были люди Татьяны Ким, а с другой — ее мужа. В результате ЧП погибли два сотрудника охраны, несколько человек были ранены. Ким заявила, что Бакальчук пытался захватить компанию, а тот отметил, что приехал в офис на переговоры.