Один из лидеров финансовой пирамиды Life is Good экстрадирован из ОАЭ в Россию

Правоохранители доставили из ОАЭ в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды Life is Good. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает ТАСС .

Передача состоялась в аэропорту Дубая 26 февраля. Представители компетентных органов ОАЭ доставили туда россиянина и передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ.

Отмечается, что речь идет об одном из лидеров финансовой пирамиды Life is Good Сергее Санникове, который находился в розыске с февраля 2024 года и в декабре того же года был задержан в ОАЭ. Он вел свою противоправную деятельность вместе с сообщниками с 2014 года в девяти регионах России. Злоумышленники создали финансовую пирамиду под брендом «Лайф из Гуд» (Life is Good).

Они предлагали людям стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо деньги. На самом деле злоумышленники не занимались инвестированием вкладов, а обещанные выплаты осуществляли за счет привлечения средств новых клиентов. Также они обманывали людей об уровне доходности вложений, указывая в договорах параметры гораздо ниже обещанных.

В 2023 году было возбуждено уголовное дело по ст. 159, 172.2 и 210 УК РФ. Потерпевшими по нему проходят 221 человека. Им был нанесен ущерб в размере более 280 млн рублей. Всего в финансовую пирамиду вложились 18 тыс. россиян на сумму более 15 млрд рублей, 2 млрд из которых злоумышленники забрали себе.

