Очередная недвижимость Шаца*: роскошную квартиру в Москве продают по хитрой схеме

Известный шоумен Михаил Шац* пытается избавиться от своей последней недвижимости в России. На продажу по хитрой схеме выставили квартиру в центре Москвы за 100 млн рублей, сообщает SHOT .

Ранее у 180-метрового элитного жилья на Патриарших прудах сменился владелец. Им стал брат шоумена — Леонид Шац. После этого 5-комнатная квартира начала продаваться.

При этом риэлтор не раскрывает имени владельца «элитки», но охотно покажет ее всем желающим. Внутри расположены гостиная, 4 спальни (одна с гардеробной), 3 санузла и изолированная кухня. Высота потолков — 3,7 м.

Решение о смене собственника у жилья было принято из-за того, что принадлежащая иноагентам недвижимость сложно продантся. Потенциальные покупатели боятся последствий за «финансирование иноагента».

В таких случаях покупатели любят поторговаться. Так, «родовое гнездо» Шаца* в Петербурге удалось продать лишь за 33 млн рублей вместо 40 — оно не было востребовано около года.

Теперь же ставки почти в 3 раза выше, поэтому столичная недвижимость была переоформлена. Но и это не сильно привлекает желающих приобрести лот.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента