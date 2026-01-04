Очереди гигантские: тысячи людей штурмуют ларьки с мороженым на Красной площади

Проход на главную площадь страны ограничивают рамками металлоискателей — попасть на ярмарку и каток можно только через них. Ожидание в очереди для досмотра личных вещей может занять от 10 до 30 минут. При этом в длинных очередях готовы стоять не только туристы, но и москвичи.

«Приехали, потому что дома скучно уже сидеть. Я знала, что будут очереди, но в них очень долго стоять не приходится, просто смотрят внутрь сумки. Хотели, конечно, на каток бы попасть, но билеты закончились, будем в следующий раз заранее брать. Хотим еще просто по центру погулять, Москву очень красиво украсили», — рассказала москвичка Яна, приехавшая на Красную площадь с семьей.

Настоящая толкучка наблюдалась и на ГУМ-ярмарке. При этом людей не смущали даже цены на угощения и горячие напитки. Пенсионерка Ольга привезла внука, чтобы погулять и показать мальчику новогоднюю Красную площадь. Она рассказала, что в палатках высокие цены, но взяла себе и внуку чай, чтобы согреться. Также мальчик прокатился на карусели, а в следующем году хочет попасть на Кремлевскую елку.

Вход в ГУМ со стороны Красной площади закрыт. На входе стоят очереди, однако процедура досмотра не такая строгая, сумки открывать не требуют. Внутри посетители рассматривают выставку украшенных елок и делают фото. Наибольший интерес вызывают прилавки с фирменным мороженым.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.