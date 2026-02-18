Российский мастер визажа Кристина Шнякина поделилась историей создания образа для дочери американского президента. По ее словам, работа с Тиффани Трамп выглядела так, будто она красила подругу, пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

Специалист из небольшого поселка в Челябинской области — Фершампенуаз, названного в память об одноименном сражении во Франции с участием русских казаков, — наносила макияж дочери Дональда Трампа. Их знакомство произошло в Дубае. Визажист Кристина Шнякина отметила легкость общения с клиенткой и раскрыла детали их сотрудничества.

По словам Шнякиной, ее услуги окружению Тиффани порекомендовала знакомая, для которой визажист уже создавала образы и которая ценит профессиональный почерк. Тиффани прибыла в Дубай на событие вместе с супругом и искала визажиста для подготовки.

Несмотря на то что она никогда не пробовала графичные стрелки, после просмотра портфолио мастера она согласилась на эксперимент. Реакция была восторженной. Для Шнякиной это была особая радость, поскольку эта техника — авторская методика.

«Что касается работы с Тиффани, то это было очень приятно и комфортно. К сожалению, не все клиенты такого уровня могут похвастаться таким общением и отношением к людям, с кем работают — единожды или постоянно. Замечаний не было», — рассказала визажист.

