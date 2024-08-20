Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов готов вернуться в зону СВО

Военный сказал, что, если командование решит отправить его на СВО, то он туда вернется. Но добавил, что напрашиваться не будет, если его не позовут.

До этого сообщалось, что следственным комитетом была проведена почерковедческая экспертиза. По ее итогам выяснилось, что на некоторых документах, из-за которых против Попова завели уголовное дело, стояла поддельная подпись. Сейчас бывший командующий 58-й армией находится под домашним арестом до 11 октября.

Ранее военный суд отклонил жалобу генерала Попова. Его оставили под домашним арестом.