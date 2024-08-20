Экспертиза выявила подделку подписи генерала Попова в документах

сегодня в 09:12

Адвокат обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский рассказал, что почерковедческая экспертиза выявила поддельные подписи экс-командующего 58-й армией на ряде документов, сообщает Baza .

Представитель защиты уверяет, что результаты данной экспертизы говорят о невиновности фигуранта по заведенному на него уголовному делу.

По его словам, теперь все обвинение Попова строится только на косвенных доказательствах.

Высокопоставленный офицер был задержан 17 мая по подозрению в мошенничестве — он продал около 2 тыс. т металлоизделий, предназначавшихся для возведения укреплений на запорожском направлении.

Ранее суд перевел генерала Попова из СИЗО под домашний арест из-за хорошей характеристики.