Военный суд отклонил жалобу генерала Попова и оставил его под домашним арестом

В июле суд перевел Попова из СИЗО под домашний арест. Там он должен находиться до 11 октября.

Генерал обжаловал это решение, но военный суд оставил жалобу без удовлетворения. Попов продолжит находиться под домашним арестом.

Генерала арестовали в конце мая. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. Также к его обвинениям была добавлена статья о служебном подлоге. Свою вину Попов не признал.