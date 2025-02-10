Общеобластное мероприятие «Спорт для всех» прошло в парке Солнечногорска

Центральный парк культуры и отдыха стал главным местом спортивных активностей и развлечений в Солнечногорске. На протяжении двух дней там проводили общеобластное мероприятие «Спорт для всех», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В субботу участники разминались на семейной зарядке «Вдох глубокий, руки шире!» и соревновались в эстафетах «Чемпионы», где проявили ловкость и командных дух. Работала фотозона «На пьедестале», которая помогла сохранить яркие воспоминания.

В воскресенье люди старшего поколения присоединились к заходу по скандинавской ходьбе под руководством инструкторов Любови Малиновской и Александра Афанасьева. Приятным бонусом к прогулке стал розыгрыш лотереи с призами: зимними комплектами (шапками, варежками и шарфами с логотипом «Активного долголетия»), инвентарём для скандинавской ходьбы, кепками и чайными кружками.

«Народу пришло много, все с хорошим настроением. Мероприятие показало нашу активность, сплоченность и желание двигаться дальше. Для нас главное — организовать здоровый и приятный досуг для наших старших жителей», — рассказала директор АУ «Клуб Солнечногорья „Активное долголетие“ Мариям Панфилова.

Затем на катке встретились местные хоккейные команды. В напряженном матче Rebels (Ложки) обыграли «Русичей» (Тимоново) со счётом 9:6.

Завершил событие творческий мастер-класс. Взрослые и дети изготовили открытки в спортивном стиле с культурным кодом округа «Коты Васи Ложкина».

Общеобластное мероприятие «Спорт для всех» прошло в более 60 парках по губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Следить за культурными событиями Солнечногорска и области можно на сайте welcome.mosreg.ru.