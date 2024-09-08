Объявлен победитель гастроконкурса фестиваля «Москва 2030» на Манежной площади

Мини-чебуреки с крабом и креветками стали победителем гастрономического конкурса на Манежной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Блюдо купили более 13 тыс. раз, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В воскресенье победителей гастрономического конкурса объявил столичный ресторатор Дмитрий Левицкий. Второе место досталось «Царю Курнику», а замкнул тройку лидеров сугудай из нельмы с печеным картофелем.

«Конкурс продемонстрировал, что национальная кухня может стать будущим российского стритфуда. Улица — самый придирчивый судья, если у какого-то блюда или заведения получается завоевать народную любовь, то это настоящий успех», — сказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Лучшее блюдо определялось гостями фестиваля по количеству купленных порций. В финал прошли дальневосточные чебуреки и ломоть картофельного хлеба с олениной. Также в числе лидеров оказались перепечи с фермерским сыром и зеленым луком, дальневосточный рыбацкий ломоть с салатом из краба и др.

Заявки на кулинарное состязание подали более 70 энтузиастов со всей России. Для участия в конкурсе отобрали 40 гастрономических проектов. Гостям фестиваля представили авторские блюда из отечественных продуктов по 300 рублей за порцию.

Москвичи и туристы дегустировали блюда поваров-конкурсантов и учились их готовить на мастер-классах. Всего с за время проведения форума-фестиваля повара провели свыше 100 мастер-классов.