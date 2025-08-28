Об истории возникновения российского флага рассказали жителям Балашихи

День российского флага отмечается ежегодно 22 августа. В этот день над Домом Правительства на Краснопресненской набережной в Москве подняли триколор, который сменил красное советское знамя. Впервые же государственные цвета и флаг России упоминаются в эпоху правления царя Алексея Михайловича Романова. Об этом рассказала заведующая Федурновской сельской библиотекой Наталья Смирнова.

«В период правления Александра II в 1858 году был утверждён новый имперский флаг с полосами чёрного, жёлтого и белого цветов. Позже, 28 апреля 1883 года, указом Александра III единственным государственным символом был провозглашён бело-сине-красный флаг. В апреле 1918 года он был заменён алым полотнищем. День российского флага — это праздник свободы, мира и добра. Он символизирует единство всего нашего многонационального народа и напоминает, что мы несëм ответственность за настоящее и будущее нашей Родины», — сказала Наталья Смирнова.

Единство в непростые для страны времена, мудрость, традиции и их передача из поколения в поколение — в этом успех не только города, но и всей страны. Это отметила депутат горсовета Балашихи Светлана Тананова.

«Наш город, наша страна — это не просто общая территория, это общая история и будущее. В непростое время как никогда важно поддерживать друг друга. Мы гордимся военнослужащими, трудовыми династиями города. Нельзя не отметить и труд волонтёров, которые помогают нашим ребятам в тылу», — подчеркнула Светлана Тананова.

О важности поддержки бойцов в тылу упомянул генерал-майор авиации Николай Горчаков. Также на встрече выступила жительница деревни Федурново волонтёр Ольга Соловьёва.

«С первых дней специальной военной операции у нас в библиотеке была создана добровольческая группа. Сначала мы просто занимались отправкой гуманитарной помощи, посылали носки, бельё, собирали небольшие посылки со сладостями. Впоследствии приняли решение организовать группу по плетению маскировочных сетей. Потом поговорили с ребятами, пообщались с военнослужащими, которые приезжали в отпуск, и поняли, что им, кроме сетей, нужны ещё маскировочные костюмы. Мы сделали свою выкройку таких костюмов», — рассказала Ольга Соловьёва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.