Новый храм построят в Лотошине

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома освятил место под строительство храма в Лотошине — здесь, на месте обнаруженных останков погибших во время войны жителей, планируется воздвигнуть церковь. В церемонии освящения места под строительство храма приняли участие глава округа Екатерина Долгасова и жители деревни, сообщает пресс-служба администрации округа.

Долгасова отметила, что в округе всегда приветствуется возрождение духовности и традиционных для нашего народа ценностей.

«Церковь — это важное для каждого человека место. Здесь можно помолиться, покрестить детей, Тем более, строительство храма будет важным событием для жителей деревни Узорово и окрестных населенных пунктов. Предполагается строительство каменной церкви, а вмещать она будет 30 человек», — подчеркнула глава.

Храм будет построен на средства мецената Андрея Каприна, главного онколога России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.