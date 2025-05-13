Новый детский сад на 240 мест появится в Щелково в этом году

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году здесь появится новый детский сад на 240 мест. Он будет открыт вблизи улицы Неделина в городе Щелково, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Также в 2025 году капитально отремонтируют шесть образовательных учреждений: СОШ № 21 в деревне Серково, СОШ № 24 в поселке Монино, лицей № 14, детсад «Малыш» при СОШ № 16, детсад «Росинка» при СОШ № 10, Центр допобразования «Нептун» в Щелково.

За пять лет в городском округе построили шесть школ и детский сад, обновили восемь объектов — пять школ, учреждение допобразования и два детских сада. Еще восемь школ, три детсада и учреждение образования обновят с 2026 по 2028 год.

Ранее Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.