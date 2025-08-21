Новый арт-объект появится в парке Малевича Одинцовского округа

В парке Малевича Одинцовского округа в рамках нового фестиваля «Малевич. Фестиваль современной культуры» состоится открытие нового арт-объекта «Супрематический лес». Автор монументального объекта — представитель русского ленд-арта, художник Николай Полисский. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Работа «Супрематический лес» интегрирует супрематические формы в природу. Для строительства арт-объекта используют более 2000 палок орешника — материала, к которому художник часто обращается в своих проектах, а центральным элементом конструкции станет объемное воплощение «Черного квадрата» Малевича. Высота объекта составит более 12 м. Над возведением «Супрематического леса» работают мастера, специально приехавшие в Подмосковье из Никола-Ленивца.

Арт-объект «Супрематический лес» откроется 30 августа и в дальнейшем пополнит коллекцию парковой выставки под открытым небом.

«Малевич. Фестиваль современной культуры» пройдет в парке Малевича 30 и 31 августа. Проект посвящен переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах. В рамках программы запланированы читки и перформативные практики, лекции и дискуссии об авангарде, концерты Элли на маковом поле, Zventa Sventana, тима ищет свет, Николы Мельникова и Octo Ensemble, Глеба Андрианова и оркестра Cinematica и других музыкантов. Отдельная программа пройдет для детей.

Также гостей фестиваля ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чем тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли, читки и перформативные практики в программе «Ноль форм, ноль чувств», арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт. Отдельной зоной фестиваля станет выставка образов городов Подмосковья.

Подробная информация в официальной группе фестиваля ВКонтакте и Telegram-канале.

Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков». Куратор проекта — бюро «Никола-Ленивец». Арт-объект создается при поддержке благотворительного фонда «Лира-А».

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.