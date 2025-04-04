Нового городского прокурора представили в Ленинском округе

В прокуратуре в Видном состоялась встреча, в ходе которой начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Московской области Михаил Шеляховский представил руководящим должностным лицам Ленинского округа вновь назначенного Видновского городского прокурора Александра Дроняева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В ходе встречи рассказал Александру Николаевичу о специфике территорий нашего округа и проектах развития. Уверен, наше конструктивное взаимодействие и совместная работа с прокуратурой на благо Ленинского округа и его жителей будут продолжены, и вместе мы придем к положительным результатам», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Ранее сообщалось, что Игорь Фокин, занимавший должность городского прокурора Видного, назначен городским прокурором в Сергиевом Посаде Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.