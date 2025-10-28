Новое общественное пространство благоустроят в Клину

Здесь рядом находится одна из крупнейших гимназий им. Ушинского и несколько детских садов, так что «Молодежным» этот сквер называется неслучайно. В 2025 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь идет масштабное благоустройство.

В настоящее время здесь уже устроена тропиночная сеть, завершается монтаж плиточного покрытия, подготовлены коммуникации для установки опор освещения, смонтирована детская игровая площадка.

Сегодня, 28.101.2025 года ход работ на объекте проверила Глава городского округа Клин Инна Федотова. Сегодня здесь начался монтаж спортивного комплекса с воротами и кольцами для занятий командными видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол).

«Здесь будут установлены 5-метровые парковые опоры освещения со светодиодными светильниками рассеянного света и осветительный комплекс с прожекторами над спортивной площадкой на 8-метровых мачтах.

Для удобства посетителей установим большие парковые качели и лавочки.

Высадим клумбы с многолетниками. Делаем все для того, чтобы в оживленной части города появилось уютное пространство, где будет спокойно, удобно и интересно провести время мамам с малышами, подросткам, любителям тихого отдыха. «, — рассказала Инна Федотова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.