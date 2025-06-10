Новая школа на 1 650 мест откроется в мкр Зенино Люберец 1 сентября 2026 года

Новая школа на 1 650 мест откроется на улице Озерная в микрорайоне Зенино городского округа Люберцы 1 сентября 2026 года. Глава муниципалитета Владимир Волков проверил ход работ по возведению объекта, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящее время специалисты завершают монолитные работы и прокладку внутренних инженерных сетей, ведут отделку помещений и монтируют коммуникации внутри здания, приступили к благоустройству прилегающей территории. В школе разместятся учебные классы, лингафонные кабинеты, четыре спортивных зала, мастерские, медиатека, просторный актовый зал на 714 мест, столовая. Современное образовательное пространство, без сомнений, станет новой точкой притяжения для юных люберчан», — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что на объекте работают более 75 человек. Все работы — в графике. Общая строительная готовность здания составляет 53%.

В этом году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов: возведение воспитательно-образовательного комплекса, школы, 4 детских садов, двух поликлиник, провести капитальный ремонт семи объектов, а также закончить реконструкцию стадиона «Торпедо».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.