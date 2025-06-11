Новая пляжная зона появится в Дубне

Пляжную зону обустроят на левом берегу Волги в Дубне. С лежаками и зонтиками, кабинками для переодевания, скамейками и урнами, смотровой вышкой для спасателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Напротив — известный дубненский пляж, который раскинулся вдоль набережной имени Менделеева в Дубне. Жители Левобережья тоже просили обустроить им комфортное место отдыха. Теперь дикий пляж под мостом через Волгу в Дубне уже превращается в обустроенное место отдыха. Работы стартовали: с помощью манипулятора сюда завезли и установили скамейки, урны, раздевалку и вышку. Скоро привезут лежаки.

Впервые обустроить здесь пляжную зону жители попросили губернатора Московской области, когда он с визитом посетил наукоград.

«Мы стараемся одинаково развивать правобережный и левобережный районы города. В этом году в Левобережье завершаем благоустройство улицы Центральной и площади Космонавтов, строим спортивный стадион. Делаем все, чтобы каждый уголок Дубны был привлекательным для жизни, работы, учебы и отдыха», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.