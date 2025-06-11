Новая дорога и тротуар появились в деревне Пешково Богородского округа

Председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков проверил качество выполненных работ по укладке нового асфальтового покрытия и тротуара на улице Подмосковной в деревне Пешково. Профильный заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть показал проверяющим уже заасфальтированные участки в новом микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Очень приятно, что положено начало благоустройству. Сделана центральная дорога. Сделан тротуар, по которому могут безопасно ходить жители и школьники в близлежащие школы. Он выходит к пешеходному мосту через Клязьму, который соединяет Пешково с мкр. Истомкино», — отметил Александр Динарьевич.

Также были проведены работы по обсыпке специальным кирпичным щебнем нескольких улиц в деревне. Работы по их благоустройству продолжатся.

Помимо этого, в планах этого года — сделать ул. Колодезную. На Колодезном переулке и на части других улиц произведут обсыпку щебнем участками к концу этого года.

Всего в деревне Пешково на данный момент насчитывается уже около 1 тыс. домов. Провести работы по асфальтированию и обустройству тротуара стало возможным благодаря дотации из бюджета Московской области в размере свыше 8 млн рублей.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.