Нюта Федермессер покидает пост директора Московского центра паллиативной помощи

«Со 2 декабря я больше не работаю директором Московского центра паллиативной помощи. Восемь лет моего директорства закончились. Это был потрясающий, важнейший и очень полезный опыт», — написала Федермессер в своем Telegram-канале.

По словам общественницы, решение покинуть пост директора было принято еще в прошлом году, так как 70% своего времени Федермессер проводит не в Москве, что осложняет не только ее деятельность, но и работу персонала центра.

Федермессер добавила, что намерена сосредоточиться на работе в качестве советника по соцполитике при губернаторе Нижегородской области, а также активно участвовать в деятельности фонда «Вера», проекте «Регион заботы» от Народного фронта и др.

Ранее стало известно, что ушедший в отставку с поста губернатора Коми Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.