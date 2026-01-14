Невестка кремировала бывшего мужа втайне от свекрови и нарвалась на суд

Бывшая жена кремировала супруга и захоронила его прах, но не сказала об этом матери покойного. Экс-свекровь узнала об этом через три месяца и подала на невестку в суд, сообщает 164.RU .

Мать мужчины указала в иске, что невестка самостоятельно приняла решение о кремации, получила прах и захоронила его. Женщина страдала из-за невозможности проститься и посетить могилу сына.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но безутешная мать подала апелляцию. Во время разбирательств невестка не отрицала, что только через три месяца прислала матери фотографию могилы сына. Ей назначили выплатить женщине компенсацию 10 тыс. рублей.

