Немкин: WhatsApp* замедляют в России

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что работу сервиса WhatsApp* уже замедляют в Дагестане, в дальнейшем его могут заблокировать по всей России, сообщает « Парламентская газета ».

Антон Немкин рассказал о методах борьбы с игнорированием требования об ограничении распространения призывов к участию в экстремистских акциях внутри WhatsApp*.

В частности, к ним относятся такие технологические методы, как замедление. По словам Немкина, они уже применяются к мессенджеру, к примеру, такое происходит в Дагестане. В дальнейшем сервис и вовсе могут заблокировать. Однако сейчас такое решение еще не принято.

Немкин добавил, что представителям WhatsApp* много раз направлялись требования о пресечении распространения призывов к участию в экстремистских акциях. Но администрация сервиса никак на это не реагировала.

По словам Немкина, из-за увеличения числа чатов, в которых распространяют экстремистскую информацию, россияне оказываются в уязвимом положении. Именно поэтому власти планируют ввести новые правила верификации пользователей и модерации контента в мессенджерах.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.