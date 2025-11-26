Не только финансовая помощь: как поддерживают материнство в Подмосковье

День матери — это важный праздник в жизни каждого человека. В Московской области поддержка семей с детьми является одним из главных приоритетов социальной политики, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

В Подмосковье проживает 1,2 млн семей, в которых воспитывается 1,7 млн детей. Регион занимает 2 место по рождаемости в ЦФО.

В Московской области также живет порядка 115 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 372 тыс. детей. Подмосковье стало четвертым в России по количеству многодетных семей. Как для мам, так и для семьи в целом всесторонняя поддержка начинается уже сразу после рождения ребенка.

В том числе, родители могут зарегистрировать новорожденного сразу в медицинском учреждении, что упрощает процесс получения первых документов для малыша. Также они получают выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

При рождении первого ребенка семья получает единовременное пособие в размере 20 тыс. рублей, 40 тыс. рублей — на второго, 60 тыс. рублей — на третьего и последующих. При рождении двойни выплачивается по 70 тыс. рублей на каждого ребенка, а при рождении тройни и более — 300 тыс. рублей на всю семью.

С 1 января 2025 года молодые семьи Подмосковья при рождении третьего и последующих детей получают единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, многодетные семьи могут получить выплату в размере 400 тыс. рублей взамен земельного участка.

Для подмосковных многодетных семей предусмотрены меры, затрагивающие совершенно разные сферы жизни, среди которых: компенсация 50% расходов на ЖКУ, бесплатное посещение музеев, выставок и парков культуры и отдыха, а также бесплатная парковка одного автомобиля.

«Поддержка материнства — это не только финансовая помощь. Это признание миссии матери как центральной фигуры семьи, общества, истории. Уверен, когда рядом есть любящая, чуткая, сильная мама, то у ребенка есть все, чтобы вырасти достойным гражданином, заботливым родителем и надежным другом. Пусть в каждом доме Подмосковья звучит детский смех, живет тепло, опора и взаимопонимание — это и есть залог будущего», — сказал парламентарий.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери, в этом году он выпал на 30 число. Эта дата воздает должное материнскому труду, бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. Одна из главных целей праздника — повышение социальной значимости материнства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей — с 30 до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

