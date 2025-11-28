Не просто биологическая функция: какую роль играет материнство в жизни женщины

Когда мы становимся родителями сами, то начинаем осознавать всю сложность и красоту материнства. Мы понимаем, что быть матерью — это не просто биологическая функция, а целый путь, полный радостей и испытаний. Мы стремимся передать своим детям ту же любовь и заботу, которую получили от своих матерей, сообщила РИАМО психолог Карина Иванова.

Праздник, ставший символом искренней благодарности женщинам, которые посвятили свою жизнь воспитанию детей, отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. День матери давно стал частью русской культуры и доброй традицией во всех регионах страны.

По словам психолога, каждый из нас хранит в памяти моменты, когда мать поддерживала в трудные времена. Мы помним ее заботливый взгляд, который говорил больше, чем тысячи слов. Она умела находить нужные слова, чтобы успокоить и приободрить. Мать — это тот человек, который всегда верит в наши мечты, даже если они кажутся недостижимыми. Она вдохновляет нас идти вперед, несмотря на преграды и сомнения.

«Важно отметить, что материнская любовь не всегда бывает идеальной. Иногда она может проявляться в строгих правилах или требованиях, но это делается из желания защитить и подготовить нас к жизни. Мать стремится сделать все возможное, чтобы мы стали лучшими версиями самих себя. Именно благодаря ее усилиям мы учимся ответственности, самостоятельности и умению принимать решения», — сказала Иванова.

С возрастом мы начинаем осознавать, что материнская любовь — это не только забота, но и жертва. Мать часто ставит интересы своих детей выше собственных, готова на все ради их счастья.

«Этот бескорыстный акт любви формирует в нас чувство благодарности и уважения. Мы начинаем понимать, насколько важна ее роль в нашей жизни и как много она сделала для нашего благополучия», — добавила психолог.

