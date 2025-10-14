Не менее 15 православных семей в Лондоне не могут переехать в РФ

Не менее 15 православных семей в британском Лондоне не могут вернуться в РФ и получить гражданство. Причина в бюрократии, а также отцах, которые запрещают вывозить детей без разрешения, сообщает Mash .

В основном переехать из Лондона в Россию хотят уроженцы прибалтийских государств. Их предки жили еще в Советском Союзе.

Патриотки России делятся, что каждый раз, когда хотели получить гражданство РФ, им отказывали. В документах девушек обнаруживали ошибки и говорили их исправлять.

Например, одна из них сбежала от супруга-русофоба из Литвы в Лондон. Однако, без его разрешения, не может вывезти ребенка в Россию.

У другой матери с двумя детьми есть гражданство РФ. Однако отец не дает ей разрешения на выезд. С аналогичной проблемой столкнулась и многодетная семья с шестью детьми.

Детей и взрослых булят ровесники за национальность. Также с 2022 года мужья запрещают женам и детям разговаривать на русском языке и снимают с них крестики.

