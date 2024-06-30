Почетный гражданин Подмосковья Марк Курцер празднует день рождения

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, гендиректор, член Совета директоров ГК «Мать и дитя», почетный гражданин Московской области Марк Курцер в воскресенье отмечает свое 67-летие.

Марк Аркадьевич родился 30 июня 1957 года в Москве. В 1980 году окончил 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело», а в 1982 году — ординатуру по специальности «акушерство и гинекология».

С сентября 1982 года по февраль 1986 года был врачом-дежурантом 1 гинекологического отделения столичной ГКБ № 31. Через 10 месяцев стал младшим научным сотрудником НИЛ интенсивной терапии новорожденных при кафедре акушерства и гинекологии мединститута им. Н. И. Пирогова. Затем был ассистентом, а потом доцентом кафедры акушерства и гинекологии в институте.

С октября 1994 года по сентябрь 2012 года Курцер занимал пост главврача Центра планирования семьи и репродукции Депздрава Москвы.

В 2012 году под руководством Марка Аркадьевича открылся крупнейший клинический госпиталь «Лапино» в Одинцовском округе. Уровень сервиса и качество услуг многопрофильного медцентра соответствуют высоким международным стандартам. Оснащение госпиталя позволяет проводить все виды диагностики, консервативного и оперативного лечения.

С того же года и по настоящее время Курцер является гендиректором группы компаний «Мать и дитя». Он также занимает должность заведующего кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова.

Курцер — автор 200 опубликованных работ. Его научные труды посвящены актуальным вопросам акушерства, гинекологии и перинатологии. Будучи новатором и исследователем, внедрил проведение преймплактационной генетической диагностики монотонных заболеваний. Метод позволяет иметь здоровых детей у пар с генетическими заболеваниями.

Марк Аркадьевич награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени. В 2022 году Марку Курцеру губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».