Названа дата похорон телеведущего Александра Маслякова

В этот же день пройдет церемония прощания с Масляковым. Она состоится в концертном зале «Планета КВН».

Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Долгое время телеведущий боролся с раком легких.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Маслякова. Глава государства назвал его человеком многогранного таланта, преданным своему делу, а также настоящим профессионалом, который определял облик российского телевидения.

Имя Маслякова настолько тесно связано с КВН, что многие сразу не вспомнят других ведущих этой популярной передачи, хотя их было больше десяти. О Клубе веселых и находчивых, его роли в жизни Маслякова и других фактах читайте в материале РИАМО.